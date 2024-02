TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,62 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,62 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 475.872 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 10,01 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 51,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,034 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,27 EUR an.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TUI.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

