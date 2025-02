TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,14 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,18 EUR. Bei 7,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.016.729 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Mit einem Zuwachs von 24,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,26 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,086 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,85 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 4,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

