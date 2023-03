TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:06 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 15,60 EUR ab. Bei 15,50 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,54 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 17.001 Aktien.

Bei 30,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 48,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,65 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,91 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TUI veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,70 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.750,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je TUI-Aktie.

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com