TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 7,48 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.427.113 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,65 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,37 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 41,60 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,028 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,74 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.750,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

