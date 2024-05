TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag höher

Blick auf TUI-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,52 EUR.

Das Papier von TUI legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 683.669 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 22,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,460 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

