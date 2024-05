TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag im Plus

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 6,53 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,53 EUR zu. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.109 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 EUR belaufen. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie klettert: TUI profitiert von höheren Reisepreisen

Aktien uneins: TUI und RATIONAL wohl vor MDAX-Aufnahme - Douglas in SDAX erwartet

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer