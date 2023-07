TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 6,95 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 6,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,03 EUR. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.234.068 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 40,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 5,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 18,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,13 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,900 EUR in den Büchern stehen haben wird.

