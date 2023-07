TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TUI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,87 EUR.

Die TUI-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,87 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,90 EUR zu. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 170.634 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 70,16 Prozent zulegen. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 22,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,23 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.152,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.128,40 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,918 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

