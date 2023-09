TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

TUI im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 5,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 5,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 5,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.229.716 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 124,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 6,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.12.2024 dürfte TUI die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 0,929 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

