TUI Aktie News: TUI am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 4,97 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,97 EUR. Bei 4,93 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.368 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 11,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 135,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,89 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 1,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 7,57 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.286,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.433,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

