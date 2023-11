TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,64 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,64 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 5,61 EUR. Bei 5,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 591.288 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 107,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

Am 09.08.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.12.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,930 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

