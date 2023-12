TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,08 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,08 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 537.981 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 65,11 Prozent Luft nach oben. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.614,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 18.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TUI-Aktie belaufen.

