TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 18,26 EUR. Bei 18,26 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.421 TUI-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,40 EUR gegenüber -2,70 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent auf 3.750,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com