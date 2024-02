TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:03 Uhr die TUI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,65 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,63 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.125 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 10,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 50,61 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,034 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,27 EUR.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

