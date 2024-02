TUI Aktie News: TUI gibt am Mittwochmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 6,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,60 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 725.905 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 10,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,62 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,89 Prozent.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,034 EUR je TUI-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,27 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

