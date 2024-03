TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 7,71 EUR.

Das Papier von TUI legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269.872 TUI-Aktien.

Am 31.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 43,37 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,028 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.302,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.750,50 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

