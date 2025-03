TUI Aktie News: TUI tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 6,86 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 6,86 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,85 EUR. Mit einem Wert von 7,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.332.242 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 29,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 26,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 9,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

