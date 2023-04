TUI Aktie News: TUI fällt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel TUI 5,82 EUR

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,77 EUR nach. Bei 5,74 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,80 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 234.077 Aktien.

Bei 15,30 EUR erreichte der Titel am 18.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,29 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.04.2023 auf bis zu 5,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 1,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,44 GBP für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.750,50 EUR gegenüber 2.369,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

