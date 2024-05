TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf grünem Terrain

TUI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,57 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 6,57 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 61.270 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 33,53 Prozent wieder erreichen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,460 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

Am 15.05.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

