TUI Aktie News: TUI am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von TUI hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der TUI-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,98 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,99 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,85 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.163.565 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 67,52 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,63 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 19,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.152,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.128,40 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte TUI die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,904 EUR je TUI-Aktie.

