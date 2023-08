TUI Aktie News: TUI gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kurs der TUI

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,55 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,55 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 5,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.516 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 52,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,42 EUR am 25.08.2023. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 EUR.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,16 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 5.286,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.12.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

