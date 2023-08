TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagmittag fester

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,56 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,67 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,52 EUR. Zuletzt wechselten 1.707.981 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,52 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,42 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 2,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 09.08.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4.433,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.12.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

