Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Profil
TUI im Fokus

TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,95 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,00 EUR zu. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,05 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 841.402 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

