TUI Aktie News: TUI am Mittag behauptet

Die Aktie von TUI zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TUI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,98 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 8,98 EUR. Bei 9,10 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 8,98 EUR. Bei 9,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 380.281 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

