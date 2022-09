TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 1,47 EUR

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 2,3 Prozent auf 1,47 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 1,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 315.421 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,31 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,12 EUR je TUI-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,72 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 4.433,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 468,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von TUI rechnen Experten am 13.12.2023.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,059 EUR je TUI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

