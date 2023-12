TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel kam die TUI-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,12 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TUI-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 7,12 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,12 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.125 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 11,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 39,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,10 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 8.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TUI-Aktie.

