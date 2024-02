TUI Aktie News: TUI am Vormittag tiefer

TUI im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 6,47 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 6,47 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,46 EUR ein. Bei 6,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.629 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 10,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,85 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,034 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,27 EUR angegeben.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 4.302,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte TUI die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

