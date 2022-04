TUI Aktie News: TUI am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel TUI 2,75 EUR

Das Papier von TUI legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 2,75 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 2,79 EUR zu. Mit einem Wert von 2,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.140.161 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 4,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2021). Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 38,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 2,02 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 36,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,46 EUR an.

Am 08.02.2022 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.811,92 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 500,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von TUI rechnen Experten am 17.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,298 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

