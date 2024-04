TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Montagvormittag fester

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 6,79 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,79 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 55.466 Stück.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 15,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 35,70 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,30 Mrd. EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

