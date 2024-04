TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,74 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,74 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,72 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 439.707 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. 19,03 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,18 Prozent.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Am 07.05.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,01 EUR je Aktie.

