TUI Aktie News: TUI am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,62 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 6,62 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 66.114 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,460 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 3,17 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

