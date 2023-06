TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag um Nulllinie

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die TUI-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,50 EUR.

Die TUI-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,50 EUR. Bei 6,53 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,50 EUR. Bei 6,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.744 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 44,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 15,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.12.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TUI.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,915 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gesucht: TUI Deutschland zeigt sich zufrieden mit Sommersaison

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gefragt: Deutsche Bank hebt TUI auf 'Buy' - Kursziel angepasst