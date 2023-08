TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,60 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 5,62 EUR. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 155.992 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 52,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 5,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 EUR je TUI-Aktie an.

Am 09.08.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie unter Druck: TUI öffnet Pforten zu neuer Konzernzentrale in Hannover

Generative Künstliche Intelligenz wird laut TUI-Manager das Reisen verändern - TUI-Aktie gibt nach

TUI-Aktie dennoch schwächer: TUI geht weiter von starkem Sommergeschäft aus