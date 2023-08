TUI Aktie News: TUI am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,54 EUR an der Tafel.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,54 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,62 EUR an. Die TUI-Aktie sank bis auf 5,51 EUR. Bei 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 750.355 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 52,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.08.2023 bei 5,42 EUR. Mit Abgaben von 2,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,23 EUR.

Am 09.08.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.12.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.12.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

