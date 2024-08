TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 6,15 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,22 EUR. Bei 6,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.207.893 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 28,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent auf 5,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 10.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert zum Handelsstart

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

TUI erwartet starke Nachfrage in Herbstferien - TUI-Aktie hebt ab