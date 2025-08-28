TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 8,81 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 8,81 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.639.917 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 5,54 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 39,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,19 EUR an.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

