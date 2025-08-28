TUI Aktie News: TUI gibt am Freitagvormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,89 EUR nach.
Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 8,89 EUR nach. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,89 EUR nach. Bei 8,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 63.409 TUI-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. 4,57 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Mit Abgaben von 39,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 EUR je TUI-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,19 EUR.
Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.
