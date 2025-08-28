DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) A2AR94
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Fokus

TUI Aktie News: TUI gibt am Freitagvormittag ab

29.08.25 09:25 Uhr
TUI Aktie News: TUI gibt am Freitagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,89 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,88 EUR -0,07 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 8,89 EUR nach. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,89 EUR nach. Bei 8,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 63.409 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. 4,57 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Mit Abgaben von 39,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 EUR je TUI-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen