Aktienkurs aktuell

TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag verlustreich

29.08.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 8,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,60 EUR -0,35 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,3 Prozent auf 8,63 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 8,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,91 EUR. Zuletzt wechselten 1.585.778 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
