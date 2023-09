TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 5,31 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,31 EUR. Bei 5,32 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,30 EUR. Zuletzt wechselten 197.179 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 120,11 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,98 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.286,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.433,20 EUR in den Büchern standen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

