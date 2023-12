TUI Aktie News: TUI am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,14 EUR an der Tafel.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,14 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,17 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,16 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 84.306 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

Am 06.12.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.476,00 EUR im Vergleich zu 7.614,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

