TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,56 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.942 TUI-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 33,45 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 06.12.2023. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.476,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR in den Büchern standen.

Am 13.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Index-Anpassungen: TUI dürfte laut JPMorgan im Juni in den MDAX zurückkehren - TUI-Aktie gibt ab

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024