TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Verlusten

Die TUI-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 7,52 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.821.309 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 15,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (6,17 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,84 Prozent.

Am 14.02.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,74 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.750,50 EUR im Vergleich zu 2.369,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 EUR je TUI-Aktie belaufen.

