TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 7,85 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,77 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,80 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.114 Stück gehandelt.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,94 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 50,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 6,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,22 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,43 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.750,50 EUR – ein Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 2.369,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,10 EUR je Aktie.

