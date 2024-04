TUI Aktie News: TUI stabilisiert sich am Dienstagvormittag

So entwickelt sich TUI

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,82 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der TUI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,82 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,87 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 6,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,83 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.630 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 14,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 35,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,75 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer

TUI will vorerst keine Dividende zahlen - TUI-Aktie steigt

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug