TUI Aktie News: TUI am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,78 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 6,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 265.407 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 15,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,75 Mrd. EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

