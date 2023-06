TUI Aktie News: TUI am Vormittag freundlich

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,61 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,61 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,66 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,61 EUR. Zuletzt wechselten 116.696 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 11,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (5,63 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,85 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.152,90 EUR im Vergleich zu 2.128,40 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.12.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,915 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Tochter TUIfly erleidet Niederlage vor EuGH wegen Flughafen Klagenfurt - TUI-Aktie höher

TUI-Aktie gesucht: TUI Deutschland zeigt sich zufrieden mit Sommersaison

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie