TUI Aktie News: TUI am Vormittag gefragt

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 5,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 5,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.038 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2023 (5,42 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,87 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 5.286,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.433,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

