TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 4,81 EUR zu.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 4,81 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,86 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 749.798 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Gewinne von 143,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (4,37 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 9,23 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 09.08.2023. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.286,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.433,20 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.12.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,930 EUR je Aktie belaufen.

