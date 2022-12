TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,51 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,52 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 1,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.178 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 3,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 30,64 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1,93 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.12.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 7.614,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.366,00 EUR erwirtschaftet worden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 14.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,215 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

