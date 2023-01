TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel TUI 1,91 EUR

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 1,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 1,91 EUR. Bei 1,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.593.767 TUI-Aktien.

Bei 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 46,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,17 EUR am 03.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 64,68 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1,93 EUR.

Am 14.12.2022 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach -0,04 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.614,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.366,00 EUR eingefahren.

Am 14.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. TUI dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,205 EUR je TUI-Aktie.

